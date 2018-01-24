Журналист о "Минске": Путин заманил Украину в ловушку

Журналист и телеведущий Евгений Киселев считает, что Минские соглашения по Донбассу — ловушка, в которую в свое время президент России Владимир Путин заманил Украину.

"Минск" является тупиком, рассказал ведущий на чате в "Главреде".

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"… это ловушка, в которую в свое время Путин заманил Украину. При непонимании этого со стороны Запада, слава Богу, до американцев наконец, кажется, дошло, что Минские соглашения — это тупик", — отметил он.

По словам собеседника, он делает такой вывод из всего, что говорит и делает специальный представитель Государственного департамента США по вопросам украинского государства Курт Волкер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что принятый накануне Верховной Радой Украины закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает" Минские договоренности.