Российские военные причастны к контрабанде сирийских сигарет в ЕС - нардеп

Российские военные из Сирии перевозят сигареты контрабандным путем в оккупированную Абхазию, а оттуда - в Европейский Союз.

Об этом сообщает нардеп от БПП и глава подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

Она рассказала о развитии ситуации вокруг судна Whisper, что было задержано вблизи Одессы с грузом контрабанды украинскими ВМС и ГПС.

"В последнее время появилось довольно много материалов, в которых украинские военные, пограничники и СБУ обвинялись в нарушении закона. Хочу назвать факты, проливающие свет на причину такой активности к казалось бы обычному контрабандному товару", - говорит Фриз.

Нардеп раскрыла детали контрабандной схемы.

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"На борту находились сигареты марки "Mikado". Эта марка выпускается в Иордании. Продаются они преимущественно в Иране и Сирии. Whisper вез груз из оккупированной Очамчиры (Абхазия), где находится российская военная база. Аналитики считают, что российские военные из Сирии перевозят сигареты контрабандным путем в оккупированную Абхазию, а оттуда - в Европейский Союз. Поэтому причастность российских военнослужащих (как минимум с Очамчиры) к контрабанде фальсификата в Европейский Союз трудно опровергнуть", - констатирует Ирина Фриз.

"Из этого можем сделать вывод, что российские оккупационные силы в Очамчиры занимаются контрабандой подакцизных товаров в Европейский Союз. И если бы экипаж Whisper не сломался в наших водах, эта контрабандная схема так и осталась бы неизвестной", - заключает она.