В Черном море возле Одессы задержано иностранное судно с крупной партией контрабандных сигарет

В Одесской области в акватории Черного моря задержано иностранное судно с более 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, иностранное судно с крупной партией табачных изделий задержали 31 декабря.

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Отмечается, что сухогруз под флагом Танзании следовал по маршруту «Очамчира (непризнанная республика Абхазия) - Варна (Болгария). После поступления информации от СБУ о том, что судно может быть причастно к противоправной деятельности, оно было остановлено за 11,5 мили на траверзе населенного пункта Курортное и сопровождено в Одесский морской порт кораблями ВМС ВСУ. На судне обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствуют. Кроме того, установлено, что у двоих из 11 членов экипажа отсутствуют паспорта моряков. В настоящее время судно-нарушитель задержано. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия. Стоимость контрабанды устанавливается.

Как сообщили в пресс-центре ВМС ВСУ, судно-нарушитель было обнаружено в последние часы 2017 года. «Руководствуясь положениями законодательства Украины, а также Конвенцией ООН по морскому праву и о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с целью поиска судна и дальнейшего слежения за действиями по распоряжению командного центра ВМС ВС Украины в море вышел ракетный катер «Прилуки», - сообщили в пресс-центре.

Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе Курортного, «Прилуки» начал его преследование. После попытки скрыться от военного катера, судно вышло на связь, и было опрошено, согласно процедуре, установленной международным морским правом.

При этом нарушитель требования остановиться не выполнил. «С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер «Прилуки» открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в Одесский порт», - сообщили в пресс-центре.

Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянськ» с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны с представителями СБУ на борту.