В Раду внесут законопроект о защите свидетелей, который назовут именем Окуевой – Геращенко

В ноябре в Верховную Раду будет внесен законопроект о защите свидетелей, который назовут именем погибшего Амины Окуевой. Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Читайте такжеГеращенко об убийствах и покушениях в Киеве: правоохранители должны не только селфи делать, но и раскрывать преступления"На сегодня защитой занимаются разрозненные подразделения полиции, СБУ. Это никогда не было приоритетом в их работе. И это страшная правда, за которую заплачено кровью Амины", – отметил Геращенко.

Он добавил, что необходимо создать Национальную службу по государственной защите участников уголовного производства.

"Защитой свидетелей должна заниматься единая структура, которая в первую очередь будет использовать переселение, замену документов как эффективные средства защиты, которые давно практикуются во всем мире", – написал Геращенко.

Напомним, 1 июня 2017 года на Адама Осмаева и Амину Окуеву произошло покушение в центре Киева. Они отправились на встречу с мужчиной, который представился французским журналистом. Когда они втроем оказались в автомобиле, "журналист" выстрелил в Осмаева, тяжело ранив его. Окуева успела выстрелить в киллера. По данным СМИ, убить Осмаева и Окуеву пытался личный киллер главы Чечни Рамзана Кадырова по прозвищу "Динго". При себе он имел документы гражданина Украины на имя Дакара Александра Венусовича.

Как сообщал УНИАН, 30 октября под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобильс Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу, его жизни ничто не угрожает.

Полицией был введен план "Сирена". Как заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, личности нападавших пока не установлены. По факту убийства Окуевой открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").