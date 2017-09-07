Швейцарская прокуратура подтвердила конфискацию золота: общая стоимость превышает $104 миллиона

Федеральная прокуратура Швейцарии конфисковала большое количество золота в рамках уголовного дела, открытого в 2016 году. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос ТСН.

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Отмечается, что федеральная прокуратура Швейцарии продолжает проводить несколько уголовных расследований по подозрению в отмывании денег после смены власти в Украине. Ни одно из этих дел не направлено против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Эти производства были вызваны подозрением в отмывании денег, которые швейцарская прокуратура получила в середине марта 2014 года. В рамках этих производств в отношении отмывания денежных средств сейчас заблокированы активы на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков (104, 9 миллиона долларов).

Как сообщал УНИАН ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, обнаруженные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.