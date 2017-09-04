Луценко: золото "семьи Януковича", выявленное в банке Швейцарии, будет передано в бюджет Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в настоящее время проводятся все необходимые меры, чтобы полтонны золота соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, выявленные в банке Швейцарии, были арестованы и переданы в бюджет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время рабочей поездки в Николаев.

«За рубежом благодаря нашему международному сотрудничеству с коллегами выявлен серьезный золотой вклад в одном из банков... Я знаю, о ком идет речь, но сообщить сейчас в интересах следствия не считаю нужным. Это очень известное дело в Украине, мы по нему давно и подробно идем, в том числе и через соглашения со следствием, через другие следственные действия и вышли на такие результаты», - заявил он.

«Как только мы наложим арест и закончим все необходимые процедуры чтобы гласность не повредила интересам следствия, я сообщу, о каком деле идет речь», - добавил генпрокурор.

«Да, большое количество золота в банковских ячейках у одного из так называемой «семьи Януковича», фамилия фигуранта не Янукович, найдено и сейчас нашими за рубежом коллегами проводятся все необходимые меры, чтобы оно было арестовано, а позже передано в украинский бюджет», - подчеркнул он.

Также Луценко добавил, что золото выявлено в банке Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что за рубежом арестовали более чем полтонны золота, которое было вывезено из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.