Украина с 2013 года в десять раз нарастила расходы на закупку вооружений - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина с 2013 года нарастила расходы на закупку вооружений в десять раз.

Читайте такжеПорошенко призвал Конгресс США предоставить Украине оборонительное вооружениеКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время выступления с ежегодным посланием к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Расходы на закупку вооружений по сравнению с 2013 годом мы с вами нарастили в десять раз», - заявил он.

«Сначала мы ремонтировали то, что уже было в употреблении или повреждено. Спускали с конвейеров физически хотя и новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советское время. Должны были быстро удовлетворить тогда первоочередные нужды. Сейчас начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии. Должны выводить украинское вооружение на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием 20-го века. Россия в модернизации военной техники и оружия значительно нас опережает», - отметил глава государства.

«Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных высокоточных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки», - заявил Порошенко.

По его словам, уже освоено серийное производство танков "Оплот", бронетранспортеров БТР-4 и БТР-3, тактической боевой колесной машины "Дозор-Б", беспилотника Spectator.