Предоставление США оружия Украине усилит шансы дипломатии - экс-заместитель генсека НАТО

Бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу в интервью DW заявил, что тупик, в который зашел минский процесс, побуждает США к поиску новых путей защиты суверенитета Украины.

Вершбоу отметил, что сейчас усиливаются дискуссии о расширении военной помощи Украине.

“Министр обороны США (Джеймс, - УНИАН) Мэттис указал, что предоставление дополнительной помощи, включая оборонительное летальное вооружение, активно обдумывают в Вашингтоне. Как друг Украины, я надеюсь, что США снимут запрет президента (США Барака, - УНИАН) Обамы для того, чтобы предоставить Украине средства для самообороны. Это стало бы поддержкой (спецпредставителю США по вопросам Украины Курту, - УНИАН) Волкеру в его попытках добиться урегулирования путем переговоров, если россияне осознают, что не смогут безнаказанно сохранять статус-кво, включая их ежедневные атаки на украинские силы”, - отметил экс-заместитель генсека НАТО.

Вершбоу убежден, что шансы Украины получить оружие от США вполне реальные и частично зависят от того, будут ли положительные сдвиги на переговорах в рамках минского процесса.

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“Если Россия оставит свой обструкционистский подход к переговорам и начнет серьезно говорить о выполнении "Минска", тогда потребность в предоставлении данного оружия, возможно, отпадет. Но США сигнализируют и то, что продолжение застоя на переговорах может привести к предоставлению летальных оборонительных вооружений Вооруженным силам Украины, таких как противотанковое оружие. Конечно, США с 2014-го года оказывают и иное содействие, и, кажется, министр обороны Мэттис указал на то, что уже существующие формы помощи будут оставаться для того, чтобы украинские силы могли эффективнее себя защищать”, - уверен Вершбоу.

В то же время он считает, что в случае получения Украиной летального оружия от США Москва из-за своей пропаганды достаточно остро будет критиковать это решение.

“Сейчас они (в Кремле, - УНИАН) имеют одностороннее преимущество, которое позволяет им безнаказанно атаковать украинские силы с помощью ракет и артиллерийских систем. Но думаю, что предоставление летальных оборонительных вооружений улучшит шансы достичь решения путем переговоров. Это оружие не предназначено для получения Украиной военной победы. Это создание равных условий для улучшения шансов на решение во время переговоров в соответствии с минскими соглашениями”, - отметил Вершбоу.