Порошенко ожидает успешного окончания переговоров с партнерами о поставках оборонительного оружия
10:42, 07 сентября 2017Политика
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Порошенко говорит, что надеется на успешное окончание переговоров о поставках оружия Украине.
Порошенко надеется на поставки оружия / president.gov.ua
Президент Петр Порошенко ожидает завершения успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.
Читайте такжеЛетальное оружие для Украины стало бы единственной гарантией прекращения агрессии РФ – экспертКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.
«Надеемся, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», - заявил он.
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