Порошенко ожидает успешного окончания переговоров с партнерами о поставках оборонительного оружия

10:42, 07 сентября 2017
Политика
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Порошенко говорит, что надеется на успешное окончание переговоров о поставках оружия Украине.

Порошенко / president.gov.ua

Президент Петр Порошенко ожидает завершения успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.

Читайте такжеЛетальное оружие для Украины стало бы единственной гарантией прекращения агрессии РФ – экспертКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Надеемся, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», - заявил он.

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Теги: #предоставление оружия Украине#порошенко предоставление оружия