Порошенко ожидает успешного окончания переговоров с партнерами о поставках оборонительного оружия

Президент Петр Порошенко ожидает завершения успешных переговоров с западными партнерами о поставках оборонительного оружия.

Читайте такжеЛетальное оружие для Украины стало бы единственной гарантией прекращения агрессии РФ – экспертКак передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время ежегодного послания к украинскому парламенту о внутреннем и внешнем положении страны.

«Надеемся, успешно завершим переговоры с нашими западными партнерами о поставках нам оборонительного оружия», - заявил он.