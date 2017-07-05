Политолог: если Луценко пробьет систему, представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых

Если генеральный прокурор Юрий Луценко пробьет стену сопротивления со стороны парламента по поводу снятия неприкосновенности с одиозных депутатов, можно только представить какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий, комментируя отказ Комитета ВР по вопросам регламента снять депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Олеся Довгого и Евгения Дейдея.

«Прокуратура заявляет самоочевидные вещи. И все это понимают. Но не хотят принять жизни по закону. И в первую очередь парламентарии. Но, зря они себя посчитали «коза нострой». На их стороне упорство, но не сила. Им бы внимательно отслеживать социологию с позитивной динамикой одобрения населением «народных судов» в условиях недействующего закона. Но если Луценко пробьет эту стену, только представьте, какие знаменитые фамилии окажутся на скамье подсудимых. Даже если их не посадят, мы хотя бы увидим процесс. Только так можно обесценить неприкосновенность. Мы это знаем. И они это знают», - отметил Голобуцкий.

В то же время политолог отмечает, что голосование за снятие неприкосновенности и «посадка» - это практически не связанные вещи при нынешней судебной системе.

«Голосование – это на самом деле всего лишь удовлетворение просьбы ГПУ сделать свою работу полноценно и без искусственных препятствий. Не исключено, что если суд не развалит эти дела на начальной стадии, то все закончится традиционным залогом. То есть, речь идёт не более, чем о «лишних» расходах для подозреваемых. Но сопротивляются они так, словно с последним писком системы «Рада» депутатское кресло провалится в пыточную с последующей конфискацией», - подчеркнул он.

Таким поведением, по мнению политолога, комитета парламент фактически противопоставляет себя всему обществу. Для большинства законодательная власть страны, защищаясь мандатом, снова и снова делегитимизирует себя, а потому желание провести перевыборы только усилится.