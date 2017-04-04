Прокуратура передала в суд дело по подозрению во взяточничестве мэра Вышгорода Момота

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по подозрению во взяточничестве городского головы Вышгорода Алексея Момота.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

"Прокуратурой Киевской области закончено досудебное расследование по подозрению во взяточничестве Вышгородского городского головы Момота А.В. и его сообщников", - говорится в сообщении генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской голова Момот совместно с Грищенко и Маджановым, по предварительному сговору между собой, требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Семенчука за непрепятствование продлению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов", - заявил Луценко.

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Также он добавил, что сегодня уголовное дело направлено прокуратурой Киевской области в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2016 года СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода Момота, который якобы требовал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.

По данным правоохранителей, Момот требовал взятку от представителя строительной компании за нерасторжение договора на аренду участка и несоздание препятствий во время застройки микрорайона.

17 апреля 2016 года Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн. 18 апреля за Момота был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

Позже Печерский райсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киевской области об отстранении Момота от должности мэра Вышгорода, но Апелляционный суд Киева отменил меру пресечения и восстановил его в должности мэра Вышгорода.

Момот отвергает обвинения во взяточничестве.