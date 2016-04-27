Момота отстранили от должности мэра Вышгорода

Об этом говорится в решении следственного судьи Светланы Шапутько, передает Украинская правда.

Таким образом, Момота отстранили от исполнения обязанностей до 15 июня.

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Кроме того, суд постановил изъять у Момота удостоверение.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля СБУ заявила о задержании мэра Вышгорода, который якобы требовал взятку в 1 млн евро, и пятерых посредников.

По данным правоохранителей, мэр требовал взятку от представителя строительной компании по нерасторжении договора на аренду участка и несоздание препятствий во время застройки микрорайона.

17 апреля Печерский райсуд Киева избрал Момоту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

18 апреля по Момота был внесен залог.

По информации председателя Вышгородской райгосадминистрации Александра Горгана, 2,585 млн грн внесла жена лидера депутатской группы "Воля народа" в Верховной Раде Ярослава Москаленко. Еще 1,4 млн грн внес народный депутат Юрий Деревянко - один из лидеров партии "Воля", от которой баллотировался Момот. 1 млн грн внес руководитель треста "ПівденАтомЕнергоБуд" Сергей Костырко. Еще 15 тыс. грн, по данным Горгана, внесли "неравнодушные жители Вышгорода на счет Марины Момот - жены мэра".

19 апреля Момота выпустили из СИЗО после внесения залога.