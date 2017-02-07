В Представительстве ЕС в Украине обеспокоились из-за законопроектов, которые могут ослабить борьбу с коррупцией

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли выразил беспокойство относительно законопроектов, которые могут ослабить борьбу с коррупцией в Украине.

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине в Twitter.

"Посол Мингарелли: волнуемся из-за некоторых предложенных законопроектов, которые могут ослабить борьбу с коррупцией. Прозрачный и независимый аудит НАБУ – ключевой. Международное участие в нем - правильный сигнал. (Законопроект) № 5430 идет вразрез этом (УНИАН: проект закона о внесении изменений в Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно усиления общественного контроля в сфере антикоррупционной деятельности", - отмечается в сообщении.

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Также Мингарелли выразил беспокойство относительно законопроекта № 5672 (УНИАН: о внесении изменений в Закон "О предотвращении коррупции" относительно определения должностного лица публичного права), который зарегистрирован на сайте Верховной Рады 19 января.

"Законопроект № 5672 – менеджеры государственных предприятий не должны избегать представления электронных деклараций", - отметили в Представительстве ЕС.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Дании Андрес Самюельсен верит в экономический потенциал Украины при условии борьбы с коррупцией и уверяет, что Европейский Союз и Дания не оставят Украину на пути реформ.