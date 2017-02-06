Дания верит в экономический потенциал Украины в случае преодоления коррупции - глава МИД Дании

Об этом он сказал в понедельник в Брюсселе во время конференции «Украинские реформы и роль ЕС: как отпустить украинский экономический потенциал», передает собственный корреспондент УНИАН.

«Экономический потенциал никогда не будет отпущен до того, как не будет решена проблема коррупции. Коррупция поражает граждан, создает недоверие. Украина должна решить вопрос коррупции. Дания и ЕС не оставят Украину», – сказал Самюельсен.

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Министр подчеркнул, что со времени революции на Майдане в 2014 году украинским правительством проводились значительные реформы. «Украина действительно достигла впечатляющих результатов, идет экономическое оздоровление. Важно продвигаться в процессе реформ. Дания будет продолжать поддерживать реформирование Украины в двустороннем формате и через инструменты ЕС в борьбе с коррупцией», – подчеркнул он.

Самюельсен напомнил, что ключевой месседж, который прозвучал сегодня на заседании Совета ЕС по иностранным делам, также подтвердил желание ЕС продолжать надежно поддерживать усилия, направленные на реформирование, и наш дружеский толчок вперед для большей скорости».

Также глава внешнего политического ведомства Дании выразил уверенность, что санкции для России должны оставаться до полного выполнения Минских договоренностей. «Наш лучший ответ – поддерживать и реформировать Украину», – сказал Самюельсен.

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский Союз в сотрудничестве с Данией дают старт антикоррупционной инициативе в Украине с бюджетом 16 млн евро.

Как отметили в Представительстве ЕС в Украине, цель антикоррупционной инициативы – усилить способность вновь созданных антикоррупционных институтов и укрепить внешний контроль за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и медиа.