Левочкин об обвинениях в разгоне студентов на Майдане: вина за избиение людей лежит на Захарченко

"Несмотря на то, что Захарченко и другие лица в 2013 году использовали все возможности тогдашней репрессивной машины, им не удалось подставить Сергея Левочкина, поскольку реальная вина за избиение людей в ночь на 30 ноября 2013 года лежит на них", - цитирует пресс-служба "Оппозиционного блока" Левочкина, пишет Эспрессо.

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У Левочкина напомнили, что он в заявлении 30 ноября 2013 года дал свою оценку жестокости милиции на Майдане Незалежности.

"Причиной увольнения Левочкина с должности главы Администрации Президента 30-го ноября был протест против применения силы против участников протеста", - отметили в "Опоблоці".

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Левочкин является автором идеи разгона Майдана.