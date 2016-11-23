"Место в тюрьме, а не в парламенте": Аваков заявил, что разогнать Майдан приказал Левочкин

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил во время пресс-конференции в Северодонецке, которую транслировал телеканал «112 Украина».

"Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, в интервью российской газете «Аргументы и факты» от 24 декабря 2014 г. бывший президент Украины Виктор Янукович, который скрывается в России, заявил, что подозревает бывшего главу своей администрации Левочкина в организации провокаций, для того, чтобы перевести в радикальное русло мирные акции протеста на Майдане.

«Безусловно, никакого приказа на разгон демонстрантов не было и не могло быть. На мой взгляд, это была хорошо организованная провокация, для того, чтобы перевести мирные акции протеста в радикальное русло. У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Левочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания», - сказал Янукович.

В тот же день Левочкин отверг эти обвинения.