Судебное заседание в Москве в деле Сущенко будет проходить в закрытом режиме - Фейгин

Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.

По его словам, первоначально судебное заседание было открытым, «всех пустили в зал, однако вскоре по ходатайству прокурора суд принял решение о закрытом заседании.

"Прокурор заявляет ходатайство о закрытии заседания. Суд удовлетворяет. Процесс закрывается", - написал Фейгин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, Лефортовский районный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста украинского журналиста Сущенко.

ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной".

Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.