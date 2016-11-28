Судебное заседание в Москве в деле Сущенко будет проходить в закрытом режиме - Фейгин
Судебное заседание в Москве в деле незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко будет проходить в закрытом режиме.
Об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин в Twitter.
По его словам, первоначально судебное заседание было открытым, «всех пустили в зал, однако вскоре по ходатайству прокурора суд принял решение о закрытом заседании.
"Прокурор заявляет ходатайство о закрытии заседания. Суд удовлетворяет. Процесс закрывается", - написал Фейгин.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, Лефортовский районный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста украинского журналиста Сущенко.
ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента "Укринформа" Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной".
Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж". Лефортовский райсуд принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды в деле Сущенко проходят в закрытом режиме.