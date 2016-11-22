Сущенко внесли в список по обмену заложников - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грицак сказал на брифинге о последних результатах работы СБУ. По его словам, СБУ приложит все усилия для освобождения журналиста.

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"Мне сложно комментировать вопрос о Сущенко, однако я могу сказать лишь одно. Он внесен в списки, которые мы составляли в центре по обмену заложников. Мы будем делать все возможное, чтобы этого человека вернуть на Родину", - заверил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября адвокат удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитного могут обменять на арестованного в Ровном российского шпиона Виктора Павленко. Впоследствии СБУ эту информацию не подтвердила.