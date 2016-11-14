Деканоидзе подала рапорт об отставке 11 ноября - Аваков

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 4 ноября 2015 года Деканоидзе решением Кабинета министров была назначена на должность начальника Национальной полиции Украины.

«11 ноября 2016 года Хатия Деканоидзе подала мне рапорт об отставке с должности начальника НПУ. Всего год, но большой и тяжелый путь, эффективная работа в команде, немалый вклад в реформу МВД», - подчеркнул Аваков.

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По его словам, «это был сложный, но очень важный этап, который войдет в историю украинской полиции».

Аваков также отметил, что уважает решение Деканоидзе начать новый этап своей жизни, и пожелал ей успехов.

Он также поблагодарил Деканоидзе за «совместную работу и испытания, которые мы прошли вместе».