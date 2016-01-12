Завтра подгруппа по политическим вопросам контактной группы продолжит заседание в Минске

Об этом Министерство иностранных дел Республики Беларусь сообщило в Twitter.

"Рабочая группа по политическим аспектам урегулирования на востоке Украины возобновит заседание в Минске утром 13 января", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 13 января в Минске должно состояться заседание Трехсторонней контактной группы при участии представителей Украины Леонида Кучмы, РФ Бориса Грызлова и специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

11 января Кучма и Грызлов обсудили в Киеве подготовку к заседанию контактной группы в Минске 13 января.

В январе 2016 года Трехсторонняя контактная группа также проведет заседания 20 и 27 числа.