Кучма и Грызлов обсудили в Киеве подготовку к заседанию контактной группы в Минске

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, "во время беседы Леонид Кучма и Борис Грызлов обсудили подготовку к заседанию Трехстороннней контактной группы в Минске, которое пройдет 13 января".

"Перед разговором с российским представителем Кучма провел встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней группе Мартином Сайдиком, где также шла речь о повестке дня на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы. Это будет первое заседание Трехсторонней группы в 2016 году", - отметила пресс-секретарь Кучмы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыл представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Грызлов.

Разрешение на прилет самолета в Украину, которым прибыл Грызлов, было выдано Государственной авиационной службой.

В госпредприятии напомнили, что прямые полеты в украинские города и транзит российских самолетов в воздушном пространстве Украины запрещены с 25 ноября прошлого года.

Последнее заседание контактной группы в Минске состоялось 22 декабря 2015 года.