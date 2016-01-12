Дипломаты готовят визит Порошенко в США для участия в саммите по ядерной безопасности – Чалый

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил в интервью радиостанции «Голос Америки». «Я могу сейчас проанонсировать, хотя это не окончательно, но мы будем все-таки планировать и готовить визит президента Украины Петра Порошенко в конце марта в Вашингтон для участия в саммите по ядерной безопасности, и для дополнительных встреч мы планируем целую программу», - отметил он.

Читайте такжеСовбез ООН проведет экстренную встречу в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна

«Кроме того, есть целый план контактов на высшем уровне и углубления наших взаимоотношений, в первую очередь, в политической, экономической сферах и сфере безопасности», - добавил посол.

Как сообщалось, в последний раз Порошенко посещал США осенью 2015 года для участия в мероприятиях в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.