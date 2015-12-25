Посол в США о бюджете-2016: украинская дипломатия снова перед огромными вызовами

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Бюджет-2016 очевидно оставляет желать лучшего. Но непринятие его было бы толчком к дестабилизации. Что объясняли бы дипломаты нашим партнерам - вообще сложно представить. Поэтому хорошо, что здравый смысл победил", - отметил Чалый.

Говоря о расходах бюджета, он отметил, что "наша дипломатия опять перед огромными вызовами".

"Их еще нужно проанализировать и осознать. Но если бы лишили МИД еще 300 миллионов гривень, то ситуация стала бы катастрофической. Поэтому должны поблагодарить и членов правительства, которые добавили 200 миллионов, а особенно членов профильных комитетов Верховной Рады, которые отстояли 300 миллионов, за адекватную позицию", - заявил Чалый.

В свою очередь член комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что при принятии бюджета "точно удалось вместе с коллегами добиться по крайней мере минимально необходимого финансирования МИД, которое должно обеспечить по крайней мере все базовые потребности такого важного в нашей борьбе с внешним агрессором ведомства".