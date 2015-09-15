МВД сняло с сайта сообщение о розыске Ульянченко из-за поступления "других документов"

Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"В МВД поступили документы - внесли в базу (розыска - УНИАН), поступили другие документы изъяли из базы, чисто техническая функция", - отметили в ведомстве.

На уточняющий вопрос, о каких именно документах идет речь, в ведомстве ответили: "Необходимые для внесения в базу изменений".

Читайте такжеУльянченко заявляет, что находится в Киеве и удивлена объявлением ее в розыск

В свою очередь в Генпрокуратуре пока не удалось получить комментарий по поводу ситуации, сложившейся с розыском экс-губернатора столичного региона.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 сентября, на сайте МВД появилась информация о том, что СБУ объявила в розыск экс-губернатора Киевской области Веру Ульянченко, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Датой исчезновения Ульянченко называлось 30 июня 2015 года.

Сама Ульянченко по этому поводу в интервью телеканалу "112" заявила, что находится в Киеве, в собственном офисе и удивлена тем, что СБУ объявила его в розыск. "Я нахожусь в Киеве. На своем рабочем месте. Никуда не собиралась исчезать и не собираюсь", - подчеркнула она и отметила, что не намерена скрываться от правоохранительных органов.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ в комментарии УНИАН заявили, что Служба безопасности не объявляла Ульянченко в розыск. "Мы ее в розыск не объявляли, поручения не получали, все вопросы к Генпрокуратуре", - сказали в пресс-центре.

В то же время, в Генпрокуратуре УНИАН не удалось получить никаких официальных разъяснений по этому поводу.