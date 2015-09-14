В СБУ утверждают, что не объявляли соратницу Ющенко в розыск

“Мы ее в розыск не объявляли, поручения не получали, все вопросы к Генпрокуратуре”, - сказали в пресс-центре СБУ.

В то же время, в Генпрокуратуре УНИАН пока не удалось получить каких-либо официальных разъяснений по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября, стало известно, что СБУ объявила Ульянченко в розыск.

Соответствующая информация об этом размещена на сайте МВД.

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Датой исчезновения Ульянченко указано 30 июня 2015 года. Мера пресечения к ней не применялась.

Ульянченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного 191 ч.5 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Об этом сама Ульянченко по этому поводу в интервью телеканалу «112» заявила, что находится в Киеве, в собственном офисе и удивлена тем, что СБУ объявила её в розыск.

«Я нахожусь в Киеве. На своем рабочем месте. Никуда не собиралась исчезать и не собираюсь», - подчеркнула она и отметила, что не собирается скрываться от правоохранительных органов.