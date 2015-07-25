Экс-губернатор Одесской области Палица впервые после отставки прокомментировал действия Саакашвили

На своей странице в соцсети экс-губернатор Одесской области прокомментировал деятельность нынешнего председателя Одесской ОГА.

Вот такая статья была размещена пресс-службой Саакашвили. Прочитав, даже не разозлился. Просто стало противно. Первый ра... Posted by Игорь Палица on 25 июля 2015 г.

"Вот такая статья была размещена пресс-службой Саакашвили. Прочитав, даже не разозлился. Просто стало противно. Первый раз я этого грузинского экс-политика и экс-гражданина страны, достижениями в которой он так гордится, увидел в мае 2014того года. Он приехал ко мне в гостиницу познакомится и предложить помощь. Плотно покушав , он уехал. Второй раз я его увидел 30того мая 2015 того. Пока его небыло, мы все вместе отстояли мир и спокойствие, примирили людей и не дали посеять зерно раздора. Мы рыли окопы, готовили бомбоубежища, расставляли мины в акватории и орудия на берегу, принимали убитых и размещали раненых.Мы, все вместе, сделали очень много, и результат этому сегодня-Одесса и область заполненная туристами и отдыхающими. Я, по завершению своего чиновничьего опыта, могу честно и открыто , не краснея, смотреть людям в глаза! Да, я не ломал заборы на тракторе, не катался на маршрутке, не ездил на пляж на велосипеде в рабочее время, не делал громких пустых и популистских заявлений, не нагнетал ситуацию с Приднестровьем. За взятки и злоупотребления садили всегда. Просто раньше я не считал нужным собирать пресс-конференцию по поводу задержания участкового или похожих случаев. При мне Ильичевский порт выиграл все суды у российской компании КТИ, и вернул государству причалы. Благодаря общим усилиям сегодня город получил возможность вернуть себе аэропорт. По моему распоряжению в этом году, впервые за все время, 95% областного бюджета направлено на строительство дорог. Сделано много, но конечно же не все. Мы просто работали, а не пиарились. У нас не было карт-бланша нарушать Закон Украины, который есть у Вас. P. S. Я понимаю, что Вы пришли в бешенство, когда на открытии завода корреспондент канала 1+1 попросила у Вас взять волос с головы на наркологическую экспертизу, когда Вы от нее сбежали. Вы знаете, время все расставит на места. С Грузии народ вас выгнал, закидав камнями. Посмотрим как Вы будете покидать Одессу!", - написал Палица.