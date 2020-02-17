Заявление группы 1+1 media относительно невыполнения требований участниками рынка законодательных квот национального продукта

Для нас, группы 1+1 media, как медиакомпании с почти 30-летней историей, проактивного лоббиста и реализатора идеи украинского производства оригинального контента, одним из важных вопросов является соблюдение требований действующего законодательства Украины относительно квот для национального продукта.

В своей деятельности группа 1+1 media придерживается принципов ответственного и честного ведения бизнеса. Они являются стимулом развития индустрии, ведь, соблюдая правила fair play, все участники отрасли и владельцы медиабизнесов находятся в равных условиях.

Читайте такжеЗаявление 1+1 медиа относительно ситуации вокруг вопроса украиноязычного контента

Понимая, что сфера телевидения должна учитывать интересы всех аудиторий и удовлетворять потребности всех потребителей в доступе к контенту, который им нравится, мы стараемся наполнять наше предложение разножанровым контентом, в том числе и зарубежного производства. Однако, какими бы интересными ни были сериалы, фильмы и шоу, произведенные заграницей, телевизионный продукт, созданный в Украине, всегда есть и будет ближе и приоритетным для нас. Ведь его присутствие на телевидении – это не только поддержка развития национальной телевизионной индустрии, но и необходимое средство для патриотического воспитания граждан нашей страны и понимание национальной идеологии, ценностей, культуры.

Несоблюдение квот национального аудиовизуального продукта отдельными телевизионными каналами украинского телевизионного рынка, к сожалению, никак не способствует формированию этих важных моральных принципов среди населения. В частности, речь идет о «Новом канале». В разные периоды января 2020 года процент по невыполнению национального продукта на канале составлял от 2% до 16%, то есть в эфире «Нового канала» было только от 32% до 42% национальных продуктов. Это заставляет нас обратиться к менеджменту канала и в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с вопросом, почему законодательство было проигнорировано.

Надеемся, что уже в ближайшее время будет получен ответ, а пока призываем другие медиагруппы помнить о нашей общей ответственности и прилагать усилия, чтобы конкуренция на рынке телевидения оставалась здоровой, а принципы партнерства всегда были соблюдены.