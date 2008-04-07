Ющенко отбыл в Ливию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Великую Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в рамках визита состоится встреча Президента Украины с лидером ливийской революции Муамаром КАДДАФИ.

Запланированы также двусторонние переговоры под председательством Президента Украины и премьер-министра Ливийской Джамахирии Аль-Багдади Али АЛЬ-МАХМУДИ.

В рамках визита предусматривается подписание двусторонних украинско-ливийских документов.

В г. Триполи В.ЮЩЕНКО также возложит цветы к монументу погибшим в операции «Аль-Гани».

Во время визита Президента сопровождают министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ, министр юстиции Николай ОНИЩУК, и.о. председателя Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, первый заместитель министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, генеральный директор Национального космического агентства Украины Юрий АЛЕКСЕЕВ, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ.