8 мая Путин пересядет в кресло Зубкова

Госдума РФ утвердит 8 мая Владимира ПУТИНА на посту председателя правительства России.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель партии "Единая Россия" и спикер Госдумы Борис ГРЫЗЛОВ, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы ждем 7 мая, когда пройдет инаугурация нового Президента, и 8 мая, когда будет утверждена кандидатура премьер-министра - лидера списка "Единая Россия" В.ПУТИНА", - сказал он.

Б.ГРЫЗЛОВ заявил, что "Единая Россия" "сумеет обеспечить преемственность курса В.ПУТИНА". "Единая Россия" - это партия власти, которую поддерживает большинство граждан России и связывает с ней свое будущее и свой оптимизм", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 7 марта Центризбирком РФ огласил окончательные итоги выборов Президента Российской Федерации, прошедших 2 марта. Согласно постановлению ЦИК, Дмитрий МЕДВЕДЕВ, набравший по итогам голосования 70,28% голосов, избран новым Президентом РФ.