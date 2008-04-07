Черновецкий просит депутатов Киевсовета отозвать иски о незаконности выборов

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился ко всем депутатам Киевсовета с просьбой отозвать любые иски, поданные ими в суд, относительно незаконности постановления Верховной Рады Украины о назначении внеочередных выборов столичной власти.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Пусть все это останется на совести тех народных депутатов, которые за это постановление голосовали. Киевляне все понимают. Я считаю, что их выбор станет пощечиной для тех, кто проголосовал за это незаконное решение”, - отметил мэр столицы.

По его мнению, все участники избирательной кампании должны продемонстрировать политическую ответственность и не сомневаться в легитимности выборов.

“Вместо судебной волокиты я предлагаю всем отчитаться перед людьми и не бояться той оценки, которую дадут киевляне на выборах», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 18 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы Киевского городского председателя и Киевского городского совета.

В 20-х числах марта депутат Киевсовета, начальник Главного управления контроля за благоустройством Киева Болеслав АНДРУШЕНКО (избранный в Киевсовет по списку блока «Наша Украина», а потом вышедший из фракции блока и вступивший в депутатскую группу «Демократический Киев») обжаловал постановление Верховной Рады о проведении досрочных выборов мэра столицы и Киевсовета. Однако Окружной админсуд Киева (ОАС Киева), куда было направлено обращение, принял постановление не рассматривать исковое заявление Б.АНДРУШЕНКО в связи с его недостатками и дать истцу срок до 29 марта для их устранения.

29 марта стало известно, что депутат Киевсовета, лидер “Гражданского актива Киева” Александр ПАБАТ намерен обжаловать в Высшем административном суде постановление ВР о перевыборах в столице в части досрочных выборов депутатов горсовета. При этом лидер ГАК не исключил, что обжалует постановление ВР о внеочередных выборах мэра Киева и Киевсовета в целом.