В ЕС разрабатывают "единые рекомендации" о непризнании российских паспортов, выданных украинцам на Донбассе

Рекомендации также касаться вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ.

В Европейском Союзе разрабатывают "единые рекомендации" по "идентификации и возможном непризнании" паспортов Российской Федерации, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Украины, подконтрольных российским оккупантам.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС, представленном Deutsche Welle в четверг, 8 августа.

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В частности, эти рекомендации для государств-членов ЕС и их консульств разрабатывает Еврокомиссия совместно с Европейской службой внешних дел и в координации с делегациями ЕС в Киеве и Москве. Рекомендации также будут касаться вопроса выдачи виз, просьбы о которых в России или в Украине будут подавать жители Донбасса с паспортами РФ.

В заявлении пресс-секретаря ЕС подчеркивается, что непризнание паспортов находится в компетенции каждого государства-члена Евросоюза.

20 июня главы государств и правительств ЕС выразили "чрезвычайное беспокойство" по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС подчеркнули, что такой шаг "противоречит духу и целям" Минских договоренностей. Тогда же Европейский Совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов. Источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедурой.