Задержании танкера РФ: россияне заявили, что не будут давать показания в украинском суде

Капитан судна утверждает, что его команда не имеет никакого отношения к захвату в ноябре 2018 года Россией украинских судов и моряков.

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного Службой безопасности Украины в Измаиле, не намерен давать показания украинскому суду.

Об этом заявил капитан судна Илья Дробязко после прибытия в Москву, передает "Интерфакс".

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По его словам, команда судна не нарушала ни украинских, ни российских законов.

"Перед заходом в порт все формальности были соблюдены – мы оформили разовый переход. В этот же день мы пришвартовались возле судоремонтного завода в порту Измаил, а на утро пришли люди, которые представились работниками военной прокуратуры Одессы и начали проводить следственные мероприятия", – рассказал капитан.

Он также заверил, что команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

В настоящее время моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, СБУ сообщила, что совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

СБУ отпустила экипаж танкера NEYMA к России, поскольку моряки не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было. Судно тем временем остается в Измаиле.