Задержание российского танкера: в СБУ объяснили, почему отпустили моряков

Следователи не обнаружили нарушений со стороны экипажа танкера NEYMA.

Экипаж задержанного российского танкера NEYMA не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для его задержания установлено не было.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что во время проведения следственных действий не было установлено нарушений со стороны экипажа танкера.

"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлено беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям", - подчеркнули в спецслужбе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 июля, СБУ сообщила, что совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

В настоящее время, по данным посольства Российской Федерации в Украине, экипаж танкера NEYMA возвращается к России. Корабль тем временем остается в Измаиле.