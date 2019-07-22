В Германии прокомментировали итоги досрочных выборов в Раду

В немецком правительстве ожидают, что новая украинская власть будет работать над программой реформ, включая борьбу с коррупцией.

В Германии рассчитывают, что после парламентских выборов в Украине новое правительство будет сформировано быстро и оно приступит к выполнению своих обязанностей.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter. «Правительство Германии приветствовало результаты выборов в Украине: Берлин рассчитывает, что новое правительство в Украине быстро приступит к своим обязанностям и будет работать над программой реформ, включая борьбу с коррупцией. Германия будет поддерживать Украину советами и делом на этом ее пути и в дальнейшем», - подчеркнул Мельник.