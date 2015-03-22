Коломойский считает, что руководство Украины должно делать все для мира, даже вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР"

Такой вывод можно сделать из высказываний председателя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского в интервью телеканалу "1+1".

Читайте такжеВ Днепропетровскую область стягивают силы Нацгвардии из-за возможных беспорядков в регионеОн подчеркнул: "Я не считаю, что нам надо прогнозировать действия Путина. У нас есть два субъекта, которые мы не признаем- это "ДНР" и "ЛНР", но которые состоялись, к большому сожалению нашему». «Они существуют. Мне кажется, что мы очень зациклены на том, что всем управляет Путин, и за всем этим стоит Путин, и переговоры вести надо вести только с Путиным", - добавил Игорь Коломойский.

Он сказал, что переговоры нужны, не смотря на то, что они не свободны в своих действиях, поскольку "над ними стоит Путин, над каждым их них (речь идет о Захарченко и Плотницком- УНИАН) стоит деятель ФСБ с передернутым затвором: и шаг вправо, шаг влево считается побегом".

В то же время Коломойский считает, что риторика этих людей изменилась: "Они уже начали называть Украину "Украиной", они меньше употребляют слово "хунта", поскольку понимают, что их в Россию не берут, а в Украину Путин заказан, хотя по тем лекалам и по тому сценарию, который они бы хотели, а тот сценарий который им предлагают, их не устраивает".

"И мы сами заганяем в угол не буду говорить крысу, загоняем в угол опасного дикого зверя. В этой ситуации руководство должно искать те выходы, которые приведут страну к миру, как нам было обещано год назад, когда были президентские выборы", - подчеркнул Игорь Коломойский.