Коломойский рассказал, почему изменения в "Укртранснафте" могут навредить нацбезопасности страны
21:07, 22 марта 2015Политика
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В эксклюзивном интервью программе ТСН.Тыждень председатель Днепропетровской областной госадминистрации и владелец бизнес-структур Игорь Коломойский рассказал, почему он защищал руководство "Укртранснафты".
Коломойский рассказал о ситуации вокруг "Укрнтранснафти" \ УНИАН
Напомним, на этой неделе вся страна стала свидетелем, как в Украину едва не начали возвращаться бурные 90-е. Смена руководителя мощного госпредприятия под аккомпанемент битых окон и с участием неизвестных людей в камуфляже с малоизвестного военного формирования. Так в компании, занимающейся транспортировкой нефти, меняли руководителя. На место происшествия выезжал глава Днепропетровской ОГА.
О том, как все происходило Игорь Коломойский рассказал в полной версии интервью.
Полная версия эксклюзивного интервью с Игорем Коломойским
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