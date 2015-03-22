Коломойский рассказал, почему изменения в "Укртранснафте" могут навредить нацбезопасности страны

Напомним, на этой неделе вся страна стала свидетелем, как в Украину едва не начали возвращаться бурные 90-е. Смена руководителя мощного госпредприятия под аккомпанемент битых окон и с участием неизвестных людей в камуфляже с малоизвестного военного формирования. Так в компании, занимающейся транспортировкой нефти, меняли руководителя. На место происшествия выезжал глава Днепропетровской ОГА.

О том, как все происходило Игорь Коломойский рассказал в полной версии интервью.