Коломойский рассказал, почему изменения в "Укртранснафте" могут навредить нацбезопасности страны

21:07, 22 марта 2015
Политика
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В эксклюзивном интервью программе ТСН.Тыждень председатель Днепропетровской областной госадминистрации и владелец бизнес-структур Игорь Коломойский рассказал, почему он защищал руководство "Укртранснафты".

Коломойський розповів про ситуацію навколо

Напомним, на этой неделе вся страна стала свидетелем, как в Украину едва не начали возвращаться бурные 90-е. Смена руководителя мощного госпредприятия под аккомпанемент битых окон и с участием неизвестных людей в камуфляже с малоизвестного военного формирования. Так в компании, занимающейся транспортировкой нефти, меняли руководителя. На место происшествия выезжал глава Днепропетровской ОГА.

О том, как все происходило Игорь Коломойский рассказал в полной версии интервью.

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