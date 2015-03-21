МИД Украины уличило российских коллег в распространении лживой информации

Российская сторона ссылается на видео агентства «Рейтерс», утверждая, что на нем батальон «Азов» использует гаубицы Д-30 в районе села Широкино.

Об этом говорится в Заявлении МИД Украины в связи с распространением российским внешнеполитическим ведомством недостоверной информации.

В документе отмечается, что «на самом деле в репортаже самого агентства четко утверждается, что на видео, снятом в районе села Урзуф, который находится в 45 километрах к западу от Мариуполя, происходят военные учения. При этом, сам факт приглашения иностранных журналистов проконтролировать отвод Украиной тяжелой артиллерии лишь подтверждает беспрецедентную открытость украинской стороны».

К сожалению, МИД РФ, поспешно используя непроверенную информацию, в который раз вводит в заблуждение мировое сообщество, отвлекая его внимание от реальных нарушений Минских договоренностей со стороны поддерживаемых российской стороной боевиков.

Украина последовательно выполняет Минские договоренности, утверждается в Заявлении. Во исполнение п. 2 «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» Вооруженные Силы Украины завершили отвод тяжелых вооружений, в том числе артиллерийских систем калибром 100 мм и более, еще 7 марта этого года. Отвод гаубиц Д-30 из района населенного пункта Широкино было совершено 7 марта под контролем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. После завершения процесса отвода тяжелых вооружений не было зафиксировано ни одного случая применения украинской стороной артиллерии, в т.ч. гаубиц Д-30, в районе населенного пункта Широкино.

Читайте такжеБоевики сегодня 30 раз вели огонь по позициям сил АТО Важно, что со стороны СММ ОБСЕ в адрес украинской стороны не высказывалось обеспокоенности относительно невыполнения договоренностей по отводу тяжелых вооружений.

Между тем МИД Украины обращает внимание, что со стороны поддерживаемых Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований, действующих в Донецкой и Луганской областях, фиксируются постоянные нарушения режима прекращения огня. Заявления российского МИД о якобы полном завершении боевиками отвода тяжелого вооружения не были подтверждены со стороны СММ ОБСЕ.

«В этой связи хотелось бы получить разъяснения российского МИД, каким образом населенные пункты Широкино и Крымское на протяжении последних суток были обстреляны боевиками, соответственно, из минометов калибром 120 мм. и РСЗО БМ-21 «Град» - вооружение, которое, по утверждению российской стороны, было уже якобы давно отведено.

Хотелось бы надеяться, что сегодняшнее ложное заявление российского МИД является результатом небрежности российских дипломатов, а не очередной попыткой манипуляции и сознательного передергивания фактов. Ожидаем, что в будущем российское внешнеполитическое ведомство будет тщательно относиться к проверке информации и будет базировать свои заявления не на интерпретациях событий в СМИ, а на официальных выводах наблюдателей ОБСЕ», подчеркивается в Заявлении.