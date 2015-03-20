Филатов назвал российской пропагандой слухи об отставке Коломойского

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия, внефракционный народный депутат Борис Филатов считает российской пропагандой слухи об отставке Игоря Коломойского с должности председателя Днепропетровской ОГА.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

«Я не считаю, что может быть отставка губернатора. Это не более, чем слухи и намеренно распространяемая пропаганда, в том числе со стороны России. Это глупости и чистая нелепость», - сказал депутат.

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Он отметил, что «если сумасшедшие в парламенте, типа Лещенко и Мустафы, это все озвучивают, причем синхронно с «Оппозиционным блоком», который также в лице Бойко заинтересован в имущественном контроле над «Укртранснафтой», то это не значит, что президент должен поддаться на такой с их стороны политический шантаж».

«Сегодня в парламенте были три человека, которые заявили об отставке Коломойского - это Лещенко, Найем и Бойко. Все», - сказал Филатов.