В Раде отставку Коломойского назвали нереальной
18:01, 20 марта 2015Политика
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Сегодня отставка Игоря Коломойского с поста председателя Днепропетровской облгосадминистрации нереальна.
Нардепы в Раде не верят в оставку Коломойского с поста главы ДнепрОГА / sport-xl.net
Об этом заявил народный депутат Александр Шевченко (фракция партии «Блок Петра Порошенко») в комментарии агентству УНИАН.
По его словам, «за такую отставку в парламенте выступили два журналиста - Лещенко и Найем, которые попали под влияние Бойко и Фирташа».
«Это то, о чем они мечтают в своих снах и что они хотят выдать за действительное», - подчеркнул Шевченко.
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