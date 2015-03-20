В Раде отставку Коломойского назвали нереальной

Об этом заявил народный депутат Александр Шевченко (фракция партии «Блок Петра Порошенко») в комментарии агентству УНИАН.

По его словам, «за такую отставку в парламенте выступили два журналиста - Лещенко и Найем, которые попали под влияние Бойко и Фирташа».

«Это то, о чем они мечтают в своих снах и что они хотят выдать за действительное», - подчеркнул Шевченко.