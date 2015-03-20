После отмены выставки об аннексии Крыма украинская делегация принесла фото в зал заседаний

Об этом сообщается на странице украинской миссии в ОБСЕ в Twitter.

"Показали фото отмененной выставки относительно российской агрессии в Крыму на заседании Постсовета ОБСЕ вчера", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что украинская делегация направила Сербии и генсеку ОБСЕ протест в связи с отменой выставки.

Делегация #Украина в #ОБСЕ направила .@Serbia2015OSCE и Генсеку ОБСЕ протест относительно отмены выставки по #Крым'в и ожидает ответ.объяснений - RUS OSCE Mission to (@UKRinOSCE) March 20, 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины заявляет, что разочаровано решением Сербского председательства в ОБСЕ и генерального секретаря ОБСЕ, которым отменено проведение 19 марта в здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене фотовыставки в связи с годовщиной оккупации Россией Крыма.