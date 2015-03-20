После отмены выставки об аннексии Крыма украинская делегация принесла фото в зал заседаний

15:39, 20 марта 2015
Политика
3966 0

Вчера делегация Украины при ОБСЕ показала фото с отмененной выставки о российской агрессии в Крыму на заседании Постоянного совета.

twitter.com/UKRinOSCE

Об этом сообщается на странице украинской миссии в ОБСЕ в Twitter.

"Показали фото отмененной выставки относительно российской агрессии в Крыму на заседании Постсовета ОБСЕ вчера", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСербия запретила фотовыставку в ОБСЕ об аннексии Крыма, Литва обвиняет Россию

Также сообщается, что украинская делегация направила Сербии и генсеку ОБСЕ протест в связи с отменой выставки.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство иностранных дел Украины заявляет, что разочаровано решением Сербского председательства в ОБСЕ и генерального секретаря ОБСЕ, которым отменено проведение 19 марта в здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене фотовыставки в связи с годовщиной оккупации Россией Крыма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter