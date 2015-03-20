МИД разочаровано отменой выставки об оккупации Крыма в штаб-квартире ОБСЕ

Как заявили в МИД, выставка была инициирована совместно украинской и литовской делегациями в ОБСЕ и должна была стать напоминанием об «ужасных последствиях» вооруженной агрессии России против Украины для безопасности в регионе ОБСЕ и ситуацию с правами человека в оккупированном Крыму.

Читайте такжеСербия запретила фотовыставку в ОБСЕ об аннексии Крыма, Литва обвиняет Россию«Убеждены, что проведение мероприятий в ОБСЕ не может зависеть от позиции одного государства, тем более, если это государство осуществляет агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории. Вынуждены констатировать, что ценности Организации в очередной раз оказались под угрозой вследствие применения традиционных для российской дипломатии методов угроз и шантажа», - говорится в заявлении.

Россия аннексировала украинский Крым в марте прошлого года. В ответ на такие действия Москвы и за ее поддержку пророссийских боевиков на востоке Украины Запад ввел против России санкции.