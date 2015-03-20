Россия провела учения своей миротворческой бригады по сценарию событий на Донбассе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Военнослужащие мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) в рамках стратегического командно-штабной тренировки отработали задачи операции по поддержанию мира под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН). Ранее подразделения были подняты по тревоге и совершили марш в район назначения», - говорится в сообщении.

Утверждается, что на учебно-тренировочном комплексе Рощинский (Самарская область РФ) «миротворцы» обеспечили разъединение условных конфликтующих сторон, провели занятия по порядку патрулирования, пропуска гражданского населения через позиции «миротворческих сил», включающие проверку документов, багажа, досмотр транспортных средств, принятие других мер, направленных на предотвращение проникновения оружия, взрывчатки и наркотических средств в буферную зону.

Российские военнослужащие решали задачи по противодействию провокациям конфликтующих сторон, направленным на дестабилизацию обстановки, говорится в сообщении.

«Миротворцы» взяли под охрану и оборону «наиболее важные административные и промышленные объекты условного населённого пункта: муниципалитет, электростанцию, узлы связи, больницы, обеспечили безопасное движение колонны с гуманитарным грузом и его раздачу «местному населению», - заявили в Минобороны РФ.

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На завершающем этапе военнослужащие отработали вопросы, связанные с действиями по принуждению к миру незаконных вооруженных формирований, лидеры которых, по легенде, отказались сдать оружие и выйти из района проведения операции. Действиями бронегрупп условный базовый лагерь противника был уничтожен, отступающие разрозненные силы боевиков - перехвачены. В мероприятии боевой подготовки приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано 200 единиц военной техники.

Так называемая мотострелковая миротворческая бригада ЦВО была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности под эгидой ООН. Соединение полностью укомплектовано военнослужащими по контракту, оснащено современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

Как сообщал УНИАН, подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады «миротворческих сил» РФ, место постоянной дислокации которых - с.Рощинский Самарской области (в/ч 90600), принимали участие в боях на Донбассе на стороне боевиков.