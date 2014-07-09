Россия перебросила к украинской границе еще две батальонные тактические группы - Тимчук
За последние сутки в приграничные районы России близ границы с Украиной, в дополнение к ранее сконцентрированным здесь российским войскам, переброшены две батальонные тактические группы.
Об этом на своей странице в Фейсбук заявил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По его словам, одна из групп расположена на черниговском направлении, другая - на харьковском направлении.
"Ранее, по нашим данным, в Курскую область (Россия) прибыла колонна военной техники. Часть техники - с символикой российских "Миротворческих сил". Колонна была зафиксирована на расстоянии около 25 км от госграницы с Украиной в направлении Глухова (Сумская область, Украина)", - добавил Тымчук.
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"По предварительным данным, колонна сформирована из подразделений 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ. Эта бригада в конце июня привлекалась к внезапной проверки войск ЦВО и отрабатывала проведения миротворческой операции", - отметил он.
"По предварительным данным, колонна сформирована из подразделений 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ. Данная бригада в конце июня привлекалась к внезапной проверке войск ЦВО и отрабатывала проведение миротворческой операции", - отметил он.