Россия перебросила к украинской границе еще две батальонные тактические группы - Тимчук

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, одна из групп расположена на черниговском направлении, другая - на харьковском направлении.

"Ранее, по нашим данным, в Курскую область (Россия) прибыла колонна военной техники. Часть техники - с символикой российских "Миротворческих сил". Колонна была зафиксирована на расстоянии около 25 км от госграницы с Украиной в направлении Глухова (Сумская область, Украина)", - добавил Тымчук.

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"По предварительным данным, колонна сформирована из подразделений 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ. Эта бригада в конце июня привлекалась к внезапной проверки войск ЦВО и отрабатывала проведения миротворческой операции", - отметил он.

"По предварительным данным, колонна сформирована из подразделений 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ. Данная бригада в конце июня привлекалась к внезапной проверке войск ЦВО и отрабатывала проведение миротворческой операции", - отметил он.