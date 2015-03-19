Украина может получить безвизовый режим с ЕС в мае - СМИ

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

“Украина и Грузия имеют шансы заключить визовое соглашение с Евросоюзом уже к маю”, - говорится в сообщении.

Впрочем, оба государства сначала должны выполнить ряд требований Брюсселя.

Читайте такжеКлимкин: ЕС не спешит вводить безвизовый режим с Украиной из-за войны на Донбассе

Ранее, как сообщает Reuters, в правительственных кругах Германии несколько охладили надежды Президента Украины Петра Порошенко на то, что Украина получит полностью безвизовый режим с Евросоюзом на саммите стран ЕС с восточными государствами-партнерами в середине мая в Риге. Источники указывали, что переговоры на эту тему ведутся, однако, насколько далеко они продвинутся к маю, предсказать невозможно.

Представители Еврокомиссии также не раз подчеркивали, что визовые договоры с двумя странами еще отнюдь не согласованы.