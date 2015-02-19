Президент рассказал, когда может быть введен безвизовый режим с ЕС

16:10, 19 февраля 2015
Политика
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Решение по безвизовому режиму Украины и ЕС должно быть принято в мае, а ввести безвизовый режим с европейскими странами можно будет к концу 2015 года. 

Порошенко рассказал, когда можно ждать отмены виз / УНИАН

Об этом сообщил президент Петр Порошенко, передает ТСН. По словам президента, Украина имеет 3 месяца на выполнение критериев относительно безвизового режима.

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"Я хотел бы обсудить с еврокомиссаром (Йоханнесом Ханом - Ред.) саммит Восточного партнерства, который пройдет 21-22 мая. Он является чрезвычайно важным для нас и наше главное ожидание от саммита - это положительное политическое решение ЕС, которое открывает для нас возможности практического и технического внедрения безвизового режима для граждан Украины уже до конца текущего года", - сказал Петр Порошенко.

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