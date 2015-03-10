Минобороны Польши: На востоке Украины идет "замороженная война", но мы безопасная страна

Об этом сказал министр обороны Польши Томаш Семоняк, сообщает Украинская правда по информации издания Onet.pl.

"На востоке продолжается "замороженная война", но за 25 лет свободы нам удалось переместить границы Запада на наши восточные границы. Благодаря этому Польша - безопасная страна. Но мы не можем игнорировать риски", - сказал он.

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По его словам, в Польше делают выводы из ситуации, когда после многих лет мирной жизни одно из государств решило насильственным путем изменить границы другой страны.

"Не будем забывать, что НАТО в военном отношении намного сильнее России", - подчеркнул Семоняк.

Отвечая на вопрос, может ли Польша в случае опасности уверенно рассчитывать на помощь союзников, министр напомнил о поддержке, которую США оказывают, в частности, Латвии.

"Американские военные пришли в эту страну, чтобы показать России свое присутствие (в регионе)", - подчеркнул Томаш Семоняк.