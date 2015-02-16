Минобороны Польши о перемирии в Украине: Самое трудное еще впереди

Министр обороны Польши и заместитель главы польского правительства Томаш Семоняк считает возможным прекращение кровопролития на Донбассе, но отмечает, что важнейшая задача для мирного урегулирования конфликта еще впереди.

Об этом сообщает РАР.

"Думаю, что самое тяжелое дело - прекращение огня - есть уже почти за нами, а сложная перед нами - мозольная дорога к мирному урегулированию этого конфликта", - сказал он.

Семоняк отметил, что видит прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе.

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"Конечно, при таком уровне эмоций плохие вещи еще будут происходить, есть сообщения о том, сколько украинских солдат погибло за последние сутки, то есть, полная тишина не наступила, но - то, что подчеркивают все стороны - ситуация иная, чем в субботу и это точно прогресс", - сказал он.

Министр подчеркнул, что подписание документа не могло завершить столкновений.

"Это показывает, как трудно разделить воюющие стороны. Пока эту цель, которой было прекращения кровопролития, можно достичь", - сказал вице-премьер Польши.