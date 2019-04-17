Крючков отреагировал на свой арест: 7 миллионов гривен для залога найдет

Адвокаты намерены обжаловать решение суда о мере пресечения Крючкова.

Бывший народный депутат Украины, экс-председатель правления ЗАО «ХК «Энергосеть» Дмитрий Крючков, в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн гривен, заявляет, что найдет средства для внесения залога.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Крючков сказал журналистам, когда его выводили из зала суда. На вопрос журналистов, есть ли у него 7 млн для залога, он сказал: «Найдем».

В свою очередь прокурор по делу Виталий Кравец заявил, что суд на две трети удовлетворил ходатайство прокуроров, признав подозрение Крючкова обоснованным и обоснованными риски.

«А по залогу - определимся, когда получим полный текст решения», - сказал он.

В свою очередь адвокаты Крючкова заявили, что обязательно обжалуют в апелляционном порядке решение суда об избрании их подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Соломенский районный суд Киева избрал бывшему народному депутату Украины, экс-председателю правления АО «ХК «Энергосеть» Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей 45 суток с альтернативой внесения залога в 7 млн грн.

Справка. 29 марта журналисты программы «Схемы. Коррупция в деталях» обнародовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела, экс-депутата Дмитрия Крючкова. Из расследования «Схем» непонятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на аутентичность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в причинении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

По данным НАБУ, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

Согласно расследованию САП, завладение средствами происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии к новому должнику и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

В прокуратуре сообщали, что полученные в соответствии с соглашениями и договором средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав полученные преступным путем деньги.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от «Блока Юлии Тимошенко», был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.