Махинации в энергетике: экс-нардеп Крючков заявляет о причастности к схемам соратника Порошенко

Крючков называет обвинения НАБУ «абсурдными» и «продуктом творчества прокуроров» и утверждает, что его компания поставляла электроэнергию законно.

Бывший народный депутат Дмитрий Крючков, которого НАБУ подозревает в махинациях в энергетической сфере, во время заседания суда по избранию ему меры пресечения опроверг обвинения правоохранительных органов и рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Об этом сообщает «Громадське».

Крючков называет обвинения НАБУ «абсурдными» и «продуктом творчества прокуроров» и утверждает, что его компания поставляла электроэнергию законно. Впоследствии он получил предложение делиться прибылью с представителем Порошенко, однако имя представителя он не назвал.

Позже, по словам Крючкова, к нему обратился соратник президента Игорь Кононенко и «попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел».

Крючков, в свою очередь, назвал Вовка «непрофессиональным» и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике. Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела, экс-депутата Дмитрия Крючкова. Из расследования "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.

15 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Крючкова в аэропорту «Борисполь». Процедура экстрадиции длилась с апреля 2018 года.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в течение 2015-2016 годов ЧАО «ХК «Энергосеть» заключило договоры об уступке права требования за электроэнергию, которую ОАО «Запорожьеоблэнерго» поставляло ряду промышленных предприятий. В результате этого деньги за потребленное электричество поступали не ГП «Энергорынок» и ОАО «Запорожьеоблэнерго», а ЧАО «ХК «Энергосеть».

Расследование длится с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек.

По данным САП, завладение происходило путем заключения с согласия поставщиков электрической энергии соглашений о переводе долга от потребителей электрической энергии на нового должника и договора на поставку природного газа для выработки электрической энергии на условиях предоплаты.

В прокуратуре сообщали, что полученные в соответствии с соглашениями и договорами средства Крючков использовал по своему усмотрению, легализовав полученные преступным путем деньги.

Крючков избирался народным депутатом Украины Верховной Рады пятого созыва от "Блока Юлии Тимошенко", был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.