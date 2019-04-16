Махинации в энергетике: скандального экс-нардепа Крючкова экстрадировали в Украину

Детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сегодня задержали в аэропорту «Борисполь» бывшего народного депутата Украины и экс-председателя правления ЧАО «ХК «Энергосеть» Дмитрия Крючкова.

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Как сообщает НАБУ на своей странице в Facebook, подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн экстрадировали из Германии в Украину.

"В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения. Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн", - говорится в сообщении.

Детали в НАБУ обещают раскрыть позже.

Как сообщал УНИАН, 29 марта журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" опубликовали расследование, в котором утверждалось, что близкий соратник и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Игорь Кононенко причастен к хищениям средств в энергетике.

Как говорится в расследовании, журналистам удалось получить записи телефонных разговоров фигуранта дела экс-нардепа Дмитрия Крючкова, следствие по которому уже проводило несколько лет назад Национальное антикоррупционное бюро. Из расследования "Схем" не понятно, как аудиозаписи попали к журналистам. По их словам, на подлинность их проверили эксперты в США. Экспертиза, по их словам, доказала высокую вероятность подлинности голосов.